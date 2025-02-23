«Не стыдно?»: жители Орла возмутились подаренным властями ветерану ВОВ одеялом

В лице заместителя мэра города Орла Сергея Никулина администрация города преподнесла Анатолию Рыбину, ветерану Великой Отечественной войны, ценный, по их мнению, подарок — одеяло. Визит к пенсионеру с вручением подарка был показан по всем местным телеканалам и вызвал большой негативный резонанс в социальных сетях.

Жители Орла выразили недовольство таким подарком, о чём они написали в комментариях под отчётом мэрии. В ответ на это администрация начала впопыхах удалять данные комментарии.

В беседе с журналистами издания «Подъём» сотрудники городской администрации пояснили, что одеяло было «ценным подарком», который выразил «заботу» о ветеранах. Они также заверили, что к 9 Мая будут подготовлены более «значительные» подарки.

Анатолий Рыбин был участником Острогожско-Россошанской наступательной операции. Он освобождал Донбасс, а в октябре 1943 года участвовал в операции Красной Армии по освобождению Запорожского плацдарма. За проявленное мужество и отвагу был награждён орденом Отечественной войны II степени, а также медалью «За боевые заслуги».

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