Хозяин лисы, которую заметили в красногорском ЖК, рассказал историю ее спасения

В подмосковном Красногорске разгораются дискуссии вокруг нового жителя элитного ЖК «Ильинские луга», пишет портал REGIONS. Речь идет не о человеке, а о рыжей лисе, которую местный житель спас с зверофермы, где ей грозила участь стать меховым воротником.

Тревогу первыми забили соседи, заметившие диковатое животное, мечущееся за окном одной из квартир на Заповедной улице. Видео разлетелось по соцсетям и городским пабликам, вызвав волну переживаний за благополучие хищника. Однако опасения развеял сам хозяин необычного питомца.

«Лиса не дикая, я выкупил ее у зверофермы две недели назад перед самым забоем (она должна была стать шубой). Специалисты говорят, что она бегает, потому что привыкла бегать в тесной клетке, и на адаптацию ей надо 1-2 месяца. Все документы о происхождении животного имеются», — объяснил мужчина.

Сейчас животное, привыкшее к стрессу и тесноте, просто осваивается на новой, гораздо более просторной территории.

Как отметил красногорский зоолог Евгений Есин, такое поведение для спасенных животных — не редкость.

«Животные действительно испытывают стресс при "смене прописки", на адаптацию им обычно требуется некоторое время. Длительность адаптационного периода зависит от вида животного и его индивидуальных особенностей», — объяснил специалист.

Иными словами, метание лисы по квартире — это скорее печальное эхо ее прошлой жизни в неволе, а не признак плохого обращения сейчас.

