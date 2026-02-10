Не только крыша. Названы 6 главных статей расходов фонда капремонта в Пензенской области
В Пензенской области объяснили, на что идут взносы за капремонт МКД
Власти Пензенской области подробно разъяснили жителям региона, на какие именно цели направляются их ежемесячные взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД). Соответствующее пояснение дало региональное министерство ЖКХ и государственного жилищного надзора.
Капитальный ремонт представляет собой комплексную замену и обновление общего имущества дома, основной задачей которого является сохранение здания в надлежащем состоянии и значительное продление срока службы его ключевых конструкций и систем.
Средства на эти масштабные работы формируются в специальном фонде, который пополняется за счет обязательных платежей собственников помещений. В Пензенской области с 1 января 2026 года установлен новый минимальный размер этого взноса — 14 рублей 50 копеек за квадратный метр общей площади жилья в месяц. Квитанции с обновленной суммой жители начали получать с февраля 2026 года.
Конкретный список работ, финансируемых из этих взносов, закреплен в Жилищном кодексе РФ и включает:
· Ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, отопления, газо- и водоснабжения, водоотведения. · Ремонт, полная замена и модернизация лифтового оборудования, включая шахты и машинные помещения. · Ремонт крыши (кровли). · Работы по ремонту подвалов, входящих в состав общего имущества. · Ремонт фасада здания. · Ремонт фундамента многоквартирного дома.
В Региональном фонде капитального ремонта МКД Пензенской области подчеркнули, что повышение взноса продиктовано объективными экономическими причинами. За последние годы существенно выросли стоимость строительных материалов и площадь ремонтируемых домов. При этом экономически обоснованный размер взноса, необходимый для полноценного покрытия расходов, оценивается в 23,09 рубля за квадратный метр. Установленная плата почти в 1,6 раза ниже этой суммы, что, по заявлению властей, является мерой, учитывающей доступность для населения.
В фонде также напомнили, что на взнос на капремонт распространяются компенсации и субсидии для льготных категорий граждан. Для их оформления необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства.
