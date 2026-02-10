Не только крыша. Названы 6 главных статей расходов фонда капремонта в Пензенской области

Власти Пензенской области подробно разъяснили жителям региона, на какие именно цели направляются их ежемесячные взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД). Соответствующее пояснение дало региональное министерство ЖКХ и государственного жилищного надзора.

Капитальный ремонт представляет собой комплексную замену и обновление общего имущества дома, основной задачей которого является сохранение здания в надлежащем состоянии и значительное продление срока службы его ключевых конструкций и систем.

Средства на эти масштабные работы формируются в специальном фонде, который пополняется за счет обязательных платежей собственников помещений. В Пензенской области с 1 января 2026 года установлен новый минимальный размер этого взноса — 14 рублей 50 копеек за квадратный метр общей площади жилья в месяц. Квитанции с обновленной суммой жители начали получать с февраля 2026 года.

Конкретный список работ, финансируемых из этих взносов, закреплен в Жилищном кодексе РФ и включает:

· Ремонт внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, отопления, газо- и водоснабжения, водоотведения. · Ремонт, полная замена и модернизация лифтового оборудования, включая шахты и машинные помещения. · Ремонт крыши (кровли). · Работы по ремонту подвалов, входящих в состав общего имущества. · Ремонт фасада здания. · Ремонт фундамента многоквартирного дома.

В Региональном фонде капитального ремонта МКД Пензенской области подчеркнули, что повышение взноса продиктовано объективными экономическими причинами. За последние годы существенно выросли стоимость строительных материалов и площадь ремонтируемых домов. При этом экономически обоснованный размер взноса, необходимый для полноценного покрытия расходов, оценивается в 23,09 рубля за квадратный метр. Установленная плата почти в 1,6 раза ниже этой суммы, что, по заявлению властей, является мерой, учитывающей доступность для населения.

В фонде также напомнили, что на взнос на капремонт распространяются компенсации и субсидии для льготных категорий граждан. Для их оформления необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства.

