Не только куличи: какие забытые традиции стоит вспомнить к Пасхе 2026 года

Дата празднования Пасхи в 2026 году для православных христиан определена. Светлое Христово Воскресение будет отмечаться 12 апреля. Об этом сообщает Сиб.фм.

Этот праздник, являющийся центральным в христианской традиции, посвящен Воскресению Иисуса Христа. Его дата не является фиксированной и рассчитывается по лунно-солнечному календарю. Согласно установленным правилам, Пасха приходится на первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, которое наступает после дня весеннего равноденствия 21 марта.

В России праздник имеет глубокое культурное и религиозное значение. Традиционно он сопровождается особыми богослужениями, а также приготовлением и освящением ритуальной пищи: куличей, творожной пасхи и крашеных яиц, символизирующих новую жизнь и духовное обновление.

Ранее сообщалось, что пик снегопада в столичном регионе ожидается в предрассветные часы.