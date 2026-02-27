Рок среди станков: группа «Земляне» и Марк Тишман выступили в цехах оборонных заводов

Всероссийский патриотический марафон «Музыка в цехах», инициированный холдингом «Русская Медиагруппа» и телеканалом RU.TV, продолжает свое масштабное движение по промышленным центрам страны. В последние дни февраля эпицентром культурных событий стали Орел и Тула, где на территории крупнейших заводов развернулись импровизированные сцены. Проект, созданный по задумке Юрия и Владимира Киселевых, ставит своей целью поддержку сотрудников предприятий, ежедневно укрепляющих оборонный потенциал государства.

Первым творческий десант принял Орловский сталепрокатный завод, обеспечивающий компонентами производство военной техники. Перед заводчанами выступили заслуженный артист России Марк Тишман, коллектив «123 ПОЛК» и певица Александра Воробьева. Исполнительница отметила, что искренние взгляды слушателей стали для нее высшей наградой, ведь музыка способна лечить и давать вдохновение людям, привыкшим к суровому рабочему ритму.

Эстафету сразу же перехватила Тула — признанная столица оружейников. На местном металлопрокатном заводе к марафону присоединилась легендарная рок-группа «Земляне», для которой выступления в заводских условиях уже стали доброй традицией. Музыканты подчеркнули, что их главная задача — подарить заводчанам энергию и хорошее настроение через живое исполнение.

Рабочие тепло принимали артистов, подпевали знакомым хитам и долго не отпускали гостей после завершения программы. По словам министра промышленности Тульской области Николая Еланцева, руководство региона всегда готово содействовать подобным инициативам, так как они позволяют коллективам приобщаться к качественной патриотической музыке. Многие сотрудники подходили к исполнителям лично, чтобы пожать руки и поблагодарить за внимание к их нелегкому труду.

Для организаторов марафона принципиально важно, что звезды не просто откликаются на приглашения, но и сами выступают инициаторами поездок. Участники проекта регулярно посещают не только заводы в тылу, но и зону проведения спецоперации, а также госпитали. Возрождая историческую преемственность, телеканал RU.TV планирует и дальше развивать формат «Музыки в цехах», объединяя культуру и производство в единый патриотический поток.

Ранее сообщалось, что рок-группа «Земляне» выступила в Москве и дала старт новому туру в России.