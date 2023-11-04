«Не только реальный срок»: к Аязу Шабутдинову суд отнесется строже, чем к Блиновской

Накануне правоохранительные органы задержали блогера Аяза Шабутдинова, известного своими многочисленными проектами в сфере бизнес-коучинга. Теперь прокуратура предъявила ему обвинение по статье «Мошенничество» УК РФ, пишет «360».

Потребители его услуг заявили, что курсы инфоблогера содержали лишь общие фразы, а суть их сводилась к идее о том, что нужно действовать, и тогда все получится.

Как рассказал адвокат Тимур Харди, поскольку в задержании Шабутдинова принимали участие даже оперативные сотрудники ФСБ РФ, дело для блогера представляется достаточно серьезным.

«Пример перед глазами — аналогичное дело его коллеги Елены Блиновской. Суд недавно отклонил ходатайства по изменению ей меры пресечения и продлил домашний арест. Но поскольку Шабутдинова, в отличие от Блиновской, обвиняют в совершении серьезного общеуголовного, а не экономического преступления, его могут поместить в следственный изолятор», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, наказание за такого рода деяние составляет до десяти лет лишения свободы.

«Учитывая длительность срока и серьезность преступления, обвинение будет апеллировать к тому, что подследственный может скрыться, и из-за этого ему могут вынести меру пресечения, связанную с заключением под стражу. Естественно, что в случае обвинительного приговора Шабутдинову могут дать не только реальный срок лишения свободы, но и присудить ему выплату компенсации пострадавшим, в том числе за счет продажи его имущества. Такую вероятность исхода дела также нельзя отвергать», — подытожил собеседник.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова.