Не только задержки: пассажиры катаются с сугробами в салоне электричек МЖД

Московская железная дорога продолжает работу в условиях экстремальных погодных испытаний. После аномальных снегопадов и 20-градусных морозов пассажиры столкнулись не только с массовыми задержками, но и с необычными явлениями внутри самих составов: в тамбурах и на сиденьях появился снег, а отопление в отдельных вагонах работает с перебоями. В пресс-службе МЖД REGIONS подтвердили эти факты, дав им техническое объяснение.

Основной причиной проникновения снега внутрь вагонов, по данным компании, является несовершенство конструкции поездов старого парка. Механизм фиксации окон в таких составах не всегда обеспечивает полную герметичность, и во время метели снежная крупа просачивается через микрозазоры.

Вторая проблема имеет человеческий фактор: снежные заносы в тамбурах образуются из-за постоянно открытых дверей между вагонами. Компания призывает пассажиров плотнее закрывать створки при переходе, чтобы минимизировать попадание осадков.

Параллельно с этим в МЖД отмечают повышенную нагрузку на систему отопления электропоездов. В таких условиях оборудование в отдельных вагонах может выходить из строя прямо в пути. В подобных ситуациях локомотивные бригады информируют пассажиров через громкую связь и рекомендуют перейти в соседние, исправно отапливаемые секции. Все неполадки устраняются дежурными бригадами в депо перед следующим рейсом, чтобы обеспечить безопасность и комфорт в последующих поездках.

Ранее сообщалось, что для борьбы с последствиями снегопадов на линии было брошено более 100 единиц спецтехники и несколько тысяч сотрудников, которые круглосуточно расчищают пути и инфраструктуру.

Ранее сообщалось, как электрички МЖД «сдались» перед 20-градусным морозом.