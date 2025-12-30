Не тот балкон: как ошибка мошенников спасла состояние жителей элитного дома в Москве

Необычная находка стоимостью 100 миллионов рублей потрясла жителей одного из элитных домов в центре Москвы. Как сообщают Telegram-каналы, местная жительница обнаружила на своем балконе чужую сумку, доверху набитую наличными деньгами и ювелирными украшениями.

Инцидент произошел в престижном жилом комплексе «Дом на Бурденко». Женщина, обнаружившая таинственный баул, немедленно вызвала полицию. В ходе оперативной проверки правоохранители быстро выяснили происхождение клада. Выяснилось, что сумка принадлежит соседям сверху.

Оказалось, что сын этих соседей несколько дней находился под влиянием телефонных мошенников. Злоумышленникам удалось убедить молодого человека собрать все сбережения и ценности его родителей. Следуя указаниям аферистов, он должен был сбросить сумку с балкона для последующего «забора» сообщниками. Однако в ходе этой рискованной операции баул перелетел нужный этаж и приземлился на балконе квартиры снизу, где его и нашла честная жительница.

Благодаря ее бдительности и законопослушности, все добро — огромная сумма денег и драгоценности — было возвращено законным владельцам. В настоящее время полиция занимается поисками телефонных мошенников.