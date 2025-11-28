«Не тот грех ищете!»: священник развеял миф о рукоблудии

Православный священник Владимир Головин пояснил, какие прегрешения действительно считаются смертными по библейской традиции. Он отметил, что распространенное мнение о семи смертных грехах не соответствует текстам Писания, передает Южный Федеральный.

По словам священнослужителя, в Ветхом Завете смертными признавались четыре деяния: богохульство, убийство, определенные формы разврата и грубое оскорбление родителей. За эти нарушения предусматривалось наказание побитием камнями, что и формировало их особый статус.

Головин подчеркнул, что рукоблудие, которому в общественных дискуссиях иногда придают повышенную значимость, не относится к категории смертных грехов согласно библейскому учению.

Отличительной особенностью перечисленных прегрешений он назвал их последствия — утрату благодати Святого Духа, тогда как другие серьезные нарушения подобного исхода не имеют.

Священник также напомнил евангельский эпизод о женщине, обвиненной в измене. Он обратил внимание на слова Христа о том, что приступить к наказанию вправе лишь человек без греха.

