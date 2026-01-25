«Не трогал, берег как зеницу ока»: в сети возмущены ценником на старый «крузак»

На российском автомобильном рынке обнаружен уникальный лот, который больше похож на музейный экспонат, чем на средство передвижения. В продажу выставлен Toyota Land Cruiser 200 2016 года выпуска с феноменально низким пробегом — менее четырех тысяч километров. Продавец из Благовещенска позиционирует машину как абсолютно новую, что подтверждается сохранившимися защитными пленками в салоне, пишет РГ.

Однако эксклюзивность этого внедорожника заключается не только в его «законсервированном» состоянии. Машина максимальной комплектации с 4.5-литровым дизельным двигателем имеет одну необычную особенность: на нее еще у дилера был установлен нестандартный капот от известной тюнинг-ателье Khann. Эта деталь, по сути, является единственным намеком на какую-либо эксплуатацию или доработку.

Парадоксальность ситуации придает запрашиваемая цена. Продавец оценил десятилетний автомобиль в 15 миллионов рублей, а с «красивыми» номерами — в 17 миллионов. Эти суммы значительно превышают стоимость нового Land Cruiser 300, который можно приобрести в официальных дилерских центрах. Подобный ценник формирует абсурдную, с коммерческой точки зрения, ситуацию, когда прошлое поколение модели оказывается дороже актуального.

Эксперты отмечают, что данное объявление — яркий пример формирования цены на эмоциях и коллекционной ценности, а не на практической полезности. Машина представляет собой своеобразный «автомобильный нулевник», сохранившийся в идеальном состоянии, что и делает ее предметом вожделения для узкого круга коллекционеров, готовых платить за раритетность и уникальную историю. Для всех остальных это, скорее, курьезный пример того, как ностальгия и статус «капсулы времени» могут перевесить логику и рыночную стоимость.

