Не уборкой единой: священник назвал главную ошибку верующих в Великий четверг

Великий четверг Страстной недели — это время, когда духовное содержание должно преобладать над бытовыми хлопотами. Протоиерей Александр Ильяшенко в беседе с RT подчеркнул, что приоритетом для верующих в этот день является посещение храма и участие в церковных таинствах, а не выполнение мелкой домашней работы. По словам священнослужителя, каждый, кому позволяет рабочий график и жизненные обстоятельства, призван откликнуться на призыв Господа и прийти в церковь.

Для тех, чья занятость не позволила присутствовать на утреннем богослужении, принципиально важным становится вечерний визит в храм. Именно в это время совершается уникальная служба «Двенадцати Страстных Евангелий». Это чинопоследование посвящено воспоминанию последних часов земного пути Иисуса Христа. Протоиерей охарактеризовал это богослужение как неповторимое по своей красоте, глубокому смыслу и исключительной значимости песнопений, которые звучат в стенах церквей лишь единожды в году.

Что касается предпасхальных приготовлений, таких как окрашивание яиц или выпечка куличей, священник рекомендовал грамотно планировать свое расписание. Идеальный вариант — завершить все хозяйственные дела в начале недели. Однако если подготовка затянулась, стоит максимально «уплотнить» график, чтобы освободить вечерние часы для молитвы. Кулинарные и бытовые заботы не должны становиться преградой для посещения службы, составляющей духовную основу подготовки к главному христианскому празднику.

Ранее священники назвали семь запретов на Чистый четверг 9 апреля 2026 года.