«Музыкальный артефакт»: в Истре выставили на продажу уникальный рояль XIX века

В подмосковной Истре за 12 млн руб. продают уникальный антикварный рояль Steinway & Sons, выпущенный в XIX веке. В мире существует всего 115 таких инструментов. Об этом сообщает портал REGIONS.

На продажу выставлена модель William E от легендарного американского производителя. Специалисты называют подобные инструменты не просто раритетами, а настоящими музыкальными артефактами. Их ценность определяется не только возрастом, но и безупречным мастерством изготовления, а также насыщенным, мощным звучанием, которое высоко ценили величайшие пианисты прошлого и современности.

Ограниченный тираж в 115 экземпляров по всему миру делает этот лот исключительным предложением на рынке коллекционных предметов роскоши. Такой рояль — это инвестиция в историю и искусство, статусный предмет для ценителей. Инструмент сохранился в рабочем состоянии, что лишь увеличивает его стоимость.

Появление столь редкого лота на городской доске объявлений в подмосковной Истре стало неожиданностью для местных жителей и привлекло внимание коллекционеров. Потенциальному покупателю предлагают стать владельцем части музыкальной истории, чья стоимость со временем, вероятно, будет только расти.

Ранее в подмосковной усадьбе представили публике уникальный возрожденный роялино 1830 года.