«Не умеет думать»: выяснилось, почему Бритни Спирс подсела на иглу

Девочка-подросток Бритни Спирс в двухтысячные взорвала музыкальный мир. Ее песни звучали практически на всех вечеринках, а армия фанатов насчитывала миллионы. Но, к сожалению, слава Бритни оказалась недолгой, и за громким успехом последовала череда безобразных скандалов.

Молодую Спирс ждали долгое лечение от зависимостей, ссора с отцом и громкий развод заставили. Звезда погасла. Сейчас на видеороликах в сети мир видит изнуренную, одинокую, сломленную и немного сумасшедшую женщину.

Психолог и коуч Александра Метальникова рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему Бритни Спирс проживает очень непростую жизнь.

Энергичная революционерка

По словам эксперта, ответы нужно искать в психологическом профиле звезды.

«Это прозвучит неожиданно, но Бритни Спирс — революционерка. Она учительница, наставница. Она ведет за собой людей, причем не только женщин. Ей бы подошло быть наставницей для молодежи», — заявила Метальникова.

Спирс, по словам психолога, сейчас буквально тащит в разные стороны, она идет не по своей дороге.

«Заряд энергии у нее огромный, но она не понимает, как его реализовать. Не понятно, могла ли она получить качественное образование. Взлетев в 17 лет, вряд ли у нее был этот шанс. У Бритни не было возможностей научиться думать хорошо, глубоко, системно и качественно», — посетовала эксперт.

Фото: [ социальные сети ]

На игле

Именно из-за неумения думать она стала рабыней своих зависимостей, предположила психолог.

«И сейчас у нее два варианта: либо она будет работать над собой, медитировать, либо продолжит торчать на игле, начиная от химической и заканчивая иглой славы, которая, к сожалению, не менее заразительна и губительна», — пояснила Метальникова.

Сумасшедшие выходки Спирс происходят потому, что она не видит адекватного пути, чтобы выплеснуть свою энергию, уверена коуч.

«Тут такая история: сила есть, ума не надо. Звезды вспыхивают и угасают на следующий же день. Бритни довольно долго была на пике славы, а после долго была в безвестности. Но армия фанатов при этом все равно осталась и сочувствует ей, пытается вытащить звезду из этой ямы», — добавила психолог.

Нуждается в помощи

Люди, подчеркнула собеседница издания, проникаются проблемами Бритни Спирс. Она вызывает желание помочь, проявить лучшие человеческие качества.

«Это тоже часть ее наставнического и революционерского нутра. И чем больше людей будут хотеть ей помочь и видеть в ней силу, свет, красоту и любовь, тем быстрее она встанет на тот путь, который ей положен», — заключила Метальникова.

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