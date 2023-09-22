«Под властью мошенников»: стало известно, почему Волочковой не везет с мужчинами

О бурной личной жизни балерины Анастасии Волочковой давно слагают легенды. Страна с напряжением ждет, когда же она выйдет замуж, ведь пока все попытки обрести счастье заканчивались неудачно. Даже звездный кондитер Дмитрий Дюран, совсем недавно клявшийся ей к любви, оказался аферистом. Как пишут СМИ, его задержали в Москве по подозрению в крупном мошенничестве.

Знаменитая эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему звездной балерине так не везет в любви.

«Анастасия Волочкова по своей женской сущности является очень добрым человеком, которому очень хочется и нужно быть под крылом мужчины. Поэтому всю жизнь она в поиске такого человека, который стал бы для нее даже не опорой, а именно защитником», — заявила Абравитова.

По ее словам, у балерины всегда были завистники, которые ей вредили.

«Пробивалась она достаточно тяжело, поэтому нельзя удивляться, что сейчас она стала еще более наивной, открытой в отношении мужских энергий. Особенно в связи с тем образом жизни, который она ведет. И сейчас огромная армия мошенников рассматривает ее именно как свою жертву», — пояснила эзотерик.

Абравитова уверена, что непорядочные люди стремятся решить свои проблемы за счет балерины. Ей нужно престать быть такой доверчивой, и в будущем она сможет найти свою любовь, подчеркнула собеседница издания.

«Прогноз такой: какое-то время она еще будет находиться под властью мошенников, но есть также и очень даже немаленькая вероятность, что все-таки в ее жизни появится серьезный мужчина, который не просто возьмет под свое крыло, а именно полюбит ее и женится на ней», — заключила эксперт.

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