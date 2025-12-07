Не верю: Полина Лурье выставила Долину «врунишкой» и усомнилась в ее честности

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной, Полина Лурье, продолжает оспаривать судебные решения по этой сделке. Ее адвокат, Светлана Свириденко, сообщила, что жалоба подана в Верховный суд Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Лурье надеется, что Верховный суд признает сделку купли-продажи квартиры законной и вернет ей право собственности на это жилье. Адвокат отметила, что ее доверительница не считает достаточными публичные заявления певицы о намерении вернуть денежные средства.

Ранее Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, в эфире одного из телеканалов обратилась к покупательнице с обещанием возврата всех средств по сделке. Она назвала Лурье пострадавшей стороной.

В августе 2024 года стало известно, что певица перевела крупную сумму мошенникам, а также продала свою квартиру. После ее обращения в правоохранительные органы Хамовнический суд Москвы признал сделку по продаже квартиры недействительной.

Ранее сообщалось, что дочь певицы Долиной имеет задолженность перед налоговой в размере 47 тыс. руб.