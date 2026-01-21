«Не верьте глазам своим»: в РПЦ предостерегли от новой опасности в интернете для верующих

Представитель Песоченской епархии Русской православной церкви Владислав Береговой обратился к верующим с предостережением относительно контента в интернете. Он призвал с осторожностью относиться к видеоматериалам, преподносимым как доказательство сверхъестественных или чудесных событий. Об этом сообщили в Life.ru

Священнослужитель отметил, что в современных условиях распространение подобного контента часто связано с использованием технологий, включая искусственный интеллект и видеомонтаж, а также с простыми оптическими иллюзиями. По его словам, некритичное доверие к таким материалам может нанести вред репутации верующих в глазах последователей иных взглядов. Береговой подчеркнул, что истинная вера не должна зависеть от постоянного поиска и потребления визуальных «доказательств».

Он рекомендовал укреплять веру через традиционные практики: изучение религиозных текстов, участие в церковных таинствах и совершение добрых дел. Также священник дал техническое пояснение, что артефакты на изображениях, принимаемые за чудеса, часто являются результатом автоматических настроек камеры при съемке контрастных сцен.

