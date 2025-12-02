Депутаты Госдумы выступили с законодательной инициативой, которая может изменить содержимое наших кошельков: они предложили рассмотреть вопрос о выпуске в обращение банкноты номиналом 10 000 рублей. Чтобы понять, насколько эта инициатива обоснована с точки зрения экономики, REGIONS обратился к финансовому аналитику Михаилу Беляеву.

Основной аргумент парламентариев — экономическая эффективность. С ростом цен крупные наличные расчеты (например, при покупке автомобиля или дорогой техники) требуют все большего физического объема денег, что ведет к повышенным затратам на их печать, транспортировку в инкассаторских броневиках, пересчет в банках и обеспечение сохранности.

Эксперт подтвердил, что логика введения более крупного номинала имеет под собой объективные макроэкономические причины.

«Рост цен на рынке требует более крупнономинальных денег для обслуживания налично-денежного оборота. Это объективные потребности», — сказал Беляев.

По его словам, выпуск такой купюры — это всегда реакция на уже произошедшие инфляционные процессы, а не их предвестник. То есть сначала цены растут, и только затем, для удобства расчетов, в оборот могут вводиться более крупные банкноты, в то время как мелкие (вроде 10 или 50 рублей) постепенно выходят из активного использования.

Однако ключевой вывод аналитика заключается в другом. Решение о выпуске любой новой денежной единицы — это исключительная прерогатива ЦБ, а не законодателей. Именно Главный Банк, как финансовый регулятор, анализирует состояние денежного обращения и принимает окончательное решение.

Беляев также жестко высказался по поводу периодически возникающих популистских идей о выборе дизайна банкнот через народное голосование. По его словам, россияне такие вопросы не решают.

«Есть ведомство, которое отвечает за организацию денежного оборота и за налично-денежный оборот, в том числе и за дизайн. Его должен выбирать ЦБ РФ», — объяснил Беляев.

Таким образом, разговор о «десятке» — это скорее маркер текущих экономических трендов. Ее потенциальное появление станет не причиной роста цен, а их формальным следствием, а финальное слово, как и полагается в цивилизованной финансовой системе, останется за главным денежным регулятором страны.

