Не все так просто: выяснилось, сможет ли Алибасов работать дальше

Диагноз Бари Алибасова достаточно серьезен, но при внимательном отношении к своему здоровью продюсер сможет вернуться к работе. Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева.

76-летнего Алибасова уже выписали из больницы. По данным SHOT, он чувствует себя хорошо и заявил о готовности снова заняться делами. При госпитализации у основателя группы «На-на» подозревали инсульт, но этот диагноз не подтвердился. Позже выяснилось, что у Алибасова был гипертонический криз.

Как рассказала Мария Беляева, гипертонический криз – это резкое и внезапное повышение артериального давления, которое достигает отметок 180 на 120 миллиметров ртутного столба. По ее словам, это состояние довольно опасно для человека и требует неотложного лечения. Иначе могут пострадать сердечно-сосудистая система, головной мозг и почки.

«Если лечение начато вовремя, и у человека нет других серьезных заболеваний, прогноз может быть благоприятным. Но пациентам старшего возраста, если у них уже было повышение давления, нужно постоянно его контролировать. Вернуться к работе можно, если специалисты правильно подберут медикаментозную терапию, а пациент будет вовремя проверять свое здоровье», — рассказала Беляева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее выяснилось, что могло бы случиться с Бари Алибасовым после инсульта.