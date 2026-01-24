«Не выбрасывайте, а сдайте!»: где в Химках можно отдать старую одежду, чтобы она помогла людям?

Выбрасывая старую одежду, мало кто задумывается, что текстиль может разлагаться на свалке до 200 лет, отравляя почву и воду. В Химках эту проблему решают, давая вещам шанс на вторую жизнь.

Как пишет пресс-служба городского округа, только в 2025 году в городе установили 190 контейнеров для сбора текстиля, а по всему Подмосковью их число превышает 1700 единиц.

Собранные вещи не пропадают: их тщательно сортируют. Пригодную одежду, например, передают нуждающимся через благотворительные фонды, а ветошь отправляют на переработку. Из нее делают полезные материалы: наполнители для подушек, утеплители, звукоизоляционные панели, технические ткани и даже новую ткань для одежды.

Для жителей Химкинского городского округа работают несколько удобных пунктов приема: «Собиратор» (мини-экоцентр в ТЦ «МЕГА Химки»), сеть экоконтейнеров «Не просто вещь», благотворительные контейнеры «Доброворот» (ТЦ «МЕГА Химки») и «Добрые Вещи», а также «Мегабак».

Также работает онлайн-платформа Karmitt, где можно бесплатно отдать или найти вещи. Перед сдачей вещи рекомендуется постирать и аккуратно сложить в пакет, а также проверить карманы.

