Не вылетели из-за «наползания» в паспорте: курортный кошмар российских туристов

Из-за недочетов в оформлении заграничных паспортов десятки российских путешественников лишились возможности выехать за рубеж. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Как стало известно, граждане РФ не смогли отправиться на отдых в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд в связи с тем, что в их загранпаспортах текст заходил на поля, отведенные для указания пола, гражданства и даты выдачи.

Документы с подобными нарушениями признаются недействительными для въезда в эти государства. Подобные ошибки наиболее часто встречаются в паспортах со сроком действия пять лет, которые рекомендуется обновить.

Также сообщается, что в ряде случаев отдыхающие сталкивались с трудностями при регистрации в отелях за границей. Персонал гостиниц испытывал сложности со сканированием документов, и туристам предлагалось самостоятельно вносить свои данные.

