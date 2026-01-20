Врач общей практики Амир Хан рекомендовал не выбрасывать йогурты, в которых образовалась жидкая сыворотка. По его словам, эта жидкость не является признаком порчи продукта. Совет эксперта цитирует издание Surrey Live, передает Лента.ру.

Напротив, сыворотка содержит значительную часть полезных веществ, включая белок, кальций, калий и витамины группы В. Она благотворно влияет на здоровье кишечника. Специалист советует не сливать жидкость, а тщательно перемешать йогурт перед употреблением.

Хан отметил, что многие люди совершают ошибку, избавляясь от такого продукта, и назвал сыворотку «жидким золотом» для организма.

