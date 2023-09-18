«Не захотят перестраивать бизнес»: выяснилось, сможет ли 3D-печать заменить строительство

В Тульской области прошла презентация первого в России отеля, напечатанного на 3D-принтере. Мероприятие, гостем которого стал и корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня», прошло в экопарке «Ясно Поле» в деревне Вележево.

Там эксперты и обычные жители смогли вживую оценить работу строительного 3D-принтера. По словам основателя экопарка и компании WonderDom Дмитрия Черепкова, такая машина способна распечатать небольшой домик за 72 часа, но это лишь расчетная скорость. Пока минимальный срок, за который удалось построить дом — два месяца.

Причиной этому служат не всегда благоприятные погодные условия, ведь для такого типа строительства нужна сухая погода и температура свыше десяти градусов цельсия. К тому же, метод экспериментальный, и новизна технологии также создает некоторые заминки.

Впрочем, даже несмотря на все перспективы этого направления, вряд ли ей удастся вытеснить традиционные типы строительства.

«Кто-то в таком доме захочет жить на постоянной основе, но большинство не станет. Да и потом, у крупных девелоперов массового сегмента есть уже отлаженная схема работы. Вряд ли они захотят что-то менять и перестраивать свой бизнес», — отметил Черепков в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы сообщали о том, что в Тульской области напечатают деревню на 3D-принтере.