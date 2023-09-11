«Не заметили крышку танка»: боец БАРС-13 рассказал, какие травмы получают на фронте

Подразделение «Русский мир» (БАРС-13) принимает в свои ряды добровольцев. Охотнее всего берут людей с опытом, но даже новички быстро учатся необходимым на передовой навыкам. Ярослав Манцевич из Екатеринбурга пошел на фронт в декабре 2022 года, и с тех пор много чего повидал.

По словам Ярослава, бойцы занимались «обычной работой»: проводили разведку местности, изучали минные поля и прокладывали безопасные маршруты. Затем бойцам доверили охрану территории, где до противника было маленькое расстояние.

«В любой момент мы могли подорваться и противодействовать нападению. А потом мы вывозили раненых после обстрелов: по рации приходил сигнал, а мы ехали. Эвакуировали и просто больных — с почечными коликами или с проломленной головой от крышки танка, потому что кто-то ее не заметил», — перечисляет Манцевич.

Бойцы также прикрывали саперские группы при разминировании и обучали санитаров. Причем больше не медицине, а тому, как безопасно оказывать помощь в боевых условиях. Наш собеседник учил, как эвакуировать раненого: как его правильно везти, двигаться под обстрелом, а также проводил тактические занятия для других ребят.

«Еще мы объезжали посты и по окопам смотрели, есть ли кто раненый. Конечно, иногда мы все это делали в экстремальных условиях: под обстрелом и ночью. Кто-то скажет опасно, а для нас это обычная, ничем не примечательная работа», — говорит Ярослав корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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