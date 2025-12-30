Неадекват проник в дом ночью и совершил массовое убийство детей

В Суринаме произошло чудовищное преступление, потрясшее всю страну. В ночь на 28 декабря в городе Ришелье неизвестный мужчина проник в жилой дом и учинил жестокую расправу над детьми и взрослыми, пишет People.

В результате нападения с применением холодного оружия погибли девять человек, пятеро из которых — несовершеннолетние дети. Еще двое пострадавших с тяжелыми ранениями были экстренно доставлены в больницу.

Как сообщает президент Суринама Дженнифер Герлингс-Симонс, среди погибших оказались собственные дети нападавшего, а также его соседи.

Подробности трагедии и мотивы мужчины пока не раскрываются следствием. При попытке задержания преступник оказал вооруженное сопротивление правоохранителям. В ходе перестрелки он получил огнестрельные ранения в ноги, после чего был госпитализирован под охраной.

Это массовое убийство стало одним из самых резонансных преступлений в современной истории Суринама. Местные власти и полиция проводят расследование, пытаясь установить все обстоятельства произошедшего и причины, которые могли толкнуть мужчину на столь ужасающие действия.

