Неадекват угрожал водителю такси ножом во время поездки

В Кемерове предотвращено потенциально опасное происшествие с участием таксиста и пассажира. Мужчина, подрабатывающий водителем, обратился в отдел полиции «Рудничный» с заявлением о том, что клиент во время поездки угрожал ему ножом, передает VSE42.Ru .

Инцидент, быстро ставший достоянием местных пабликов и новостных ресурсов, мгновенно обрастал подробностями — в публичном поле появилась информация о том, что этот же злоумышленник якобы напал на семью с маленьким ребенком.

Полицейские занялись проверкой обстоятельств. В ходе работы выяснился важный нюанс: слухи о нападении на семью не подтвердились. Полицейские нашли и опросили упомянутую в сообщениях семью, и эта часть информации оказалась ложной. Однако факт угрозы в отношении водителя подтвердился: предполагемого агрессора задержали.

