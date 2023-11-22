Небензя: Надеемся, что Израиль и ХАМАС будут соблюдать условия сделки по заложникам

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду на соблюдение условий сделки по освобождению пленных Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости .

Выступая на заседании Совбеза ООН, Небензя заявил, что Россия надеется на соблюдение всех договоренностей. Также постпред добавил, что эта сделка может стать первым шагом к дальнейшим переговорам и укреплению контактов. Таким образом, по его словам, будет решен гуманитарный вопрос, а затем достигнут мир. Небензя подчеркнул, что Россия готова оказать посредничество в дальнейших переговорах.

Соглашения, о котором говорил Небензя, удалось достигнуть Израилю и ХАМАС лишь в среду, когда к обсуждению присоединился Катар. Стороны договорились на четыре дня прекратить боевые действия, обменять заложников и арестованных. Действие соглашения должно начаться с утра четверга.