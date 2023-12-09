Небензя посетит КПП «Рафах» на границе Египта и Газы

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации объединенных наций Василий Небензя намерен прибыть на единственный контрольно-пропускной «Рафах» на границе Египта с сектором Газа.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ООН, Небензя включен в в специальную делегацию ООН, собирающуюся побывать на указанном КПП и воочию убедиться в возобновлении эвакуация мирных граждан из сектора Газа.

«Делегация представителей Совбеза посетит КПП "Рафах" в понедельник, 11 декабря», — рассказал собеседник агентства.

Стоит отметить, что вывоз людей после возобновления эвакуации 2 декабря существенно осложнен интенсивными ударами Армии Израиля по всей территории сектора Газа, включая южные территории анклава.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».