Небензя: Украинские беженцы в Европе жалуются на отъем детей

В пятницу Россия провела неформальное заседание Совбеза ООН, посвященное вопросу защиты детей из Украины в странах Евросоюза. По словам Небензи, после аналогичного совещания, прошедшего полгода назад, в российское постпредство поступило множество обращений от украинских родителей по поводу отъема из детей в Европе.

В своем выступлении Небензя подчеркнул, что таких случаев можно насчитать десятки. Беженцы не знают, к кому обратиться с просьбами о помощи. Также представитель России отметил, что на аналогичную проблему жалуются и представители других государств, проживающие в Европе, включая самих европейцев. Небензя подчеркнул, что проблема распространена и требует серьезного решения.