Граждане Украины массово покидают страну, которая все больше напоминает им «концлагерь имени Зеленского». Об этом заявил представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине в пятницу, 17 января.

Как подчеркнул дипломат, из Украины бегут как мирные жители, так и госслужащие и военные ВСУ. Не гнушаются перебираться за рубеж даже судьи Верховного суда страны и депутаты Рады.

«Бегут потенциальные солдаты с тренировочных полигонов в западных странах, бегут политики, бегут депутаты Верховной рады, бегут судьи Верховного суда, дипломаты, спортсмены», — поведал Небензя.

Ранее сообщалось, что Небензя обвинил США и Британию в недавней атаке ВСУ на «Турецкий поток».