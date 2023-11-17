Небензя: Зеленский обещал принести мир, но вместо этого начал новый виток эскалации

Постпред России при ООН Василий Небензя упрекнул Зеленского в развязывании нового витка конфликта вместо установления обещанного мира. Об этом сообщает РИА Новости .

Выступая на заседании Совбеза ООН, Небензя сравнил стремление украинского президента подавить УПЦ с действиями римских императоров, устраивающих гонения на христиан. Он напомнил, что, начиная свою карьеру, Зеленский обещал установить на Донбассе мир, но в итоге лишь начал новый виток эскалации.

Причиной такого заявления стала масштабная травля Украинской православной церкви, начатая киевскими властями. Сами власти Украины аргументируют гонения связью канонической церкви с Россией.