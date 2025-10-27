Небесное тело, похожее на метеорит, заметили в небе над Подмосковьем

Жители Москвы и Подмосковья утром, 27 октября, наблюдали необычное явление. Как пишет телеграм-канал SHOT, загадочный объект с зеленоватым свечением пролетел в небе около 6:30 мск.

Неопознанное небесное тело заметили жители разных городов, включая Истру, Фрязино, Раменское, Люберцы, Красногорск и другие населенные пункты.

Видеозаписи с небесным телом быстро распространились в социальных сетях, вызвав активные споры среди пользователей о природе объекта.

Как уточнил телеграм-канал Mash, зеленое свечение в небе было вызвано не метеоритом и не пришельцами. Наиболее вероятной версией появления объекта эксперты называют сгорание в атмосфере фрагмента космического мусора или отработавшего спутника.

Ученые объяснили, что характерный зеленый цвет при сгорании дает никель, а белый — магний. Эти материалы широко применяются в космической промышленности для изготовления различных деталей и компонентов.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что жители Москвы и Подмосковья могли невооруженным глазом в октябре разглядеть комету Lemmon.