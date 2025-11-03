Небесный гость: дрон врезался в окно 15-го этажа в Подмосковье, перепугав жителей

В подмосковных Химках зафиксирован курьезный, но потенциально опасный инцидент с беспилотником. Квадрокоптер модели DJI Mavic 3 врезался в оконный проем квартиры, расположенной на 15-м этаже многоквартирного дома, полностью разрушив стеклянную конструкцию. Об этом со ссылкой на Mash сообщает REGIONS.

По предварительным данным, летательный аппарат не содержал взрывчатых или других опасных веществ, а благодаря случайному стечению обстоятельств в момент происшествия в комнате никого не оказалось. Вероятнее всего, это был гражданский DJI Mavic 3.

Сейчас правоохранительные органы активно разыскивают оператора, управлявшего дроном, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Учитывая обстановку с периодическими атаками ВСУ на Московскую область попадание коптера в окно квартиры особенно напугало жителей. Однако, судя по имеющимся данным, на «птичке» не было взрывчатки и никто не пострадал.

