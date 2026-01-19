«Небесный огонь» и сбой всех гаджетов: белорусская целительница узнала, что будет с Украиной и Россией этим летом

Белорусская целительница Феодора, чьи прошлые высказывания привлекают внимание в интернет-среде, ранее говорила о предстоящем переломном периоде. По ее утверждениям, три летних месяца должны стать для человечества «точкой невозврата», после которой мир необратимо изменится, пишет РИА Новости.

В своих прогнозах, опубликованных ранее, она описывала этот этап как время усиления внутренней тревоги, обострения интуиции и нарушения привычного восприятия реальности у людей. Феодора упоминала о возможных сбоях в технологических системах и важности чистой воды как ключевого ресурса будущего.

Также целительница обращала внимание на роль славянских земель, отмечая потенциал России, Белоруссии и Украины в возрождении традиционных ценностей. Она давала практические советы, такие как развитие автономности, забота о физическом здоровье и создание крепкого окружения.

Слова Федоры, жившей в деревне Пильшичи, продолжают цитироваться в сети, при этом часть описываемых ею явлений, таких как рост тревожности и технологическая нестабильность, наблюдаются в обществе.

