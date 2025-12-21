Небо исчезнет, а слова останутся: что говорится в Евангелии от Луки

В православных храмах за богослужением читается отрывок из Евангелия от Луки, зачало 107. Чтение начинается не с начала повествования, поэтому ему предшествуют несколько стихов, раскрывающих общий смысл последующих слов, пишет дзен-канал «Святые места».

В евангельском тексте говорится о времени, когда людей охватят страх и ожидание грядущих бедствий, а силы небесные окажутся поколебленными. Эти события указывают на второе пришествие Сына Человеческого, Который явится с силой и славой.

После описания знамений Христос обращается к ученикам с призывом не впадать в отчаяние. Он говорит, что при начале этих событий следует поднять головы, так как приближается избавление. Смысл сказанного связывается с избавлением верующих от испытаний, о которых подробнее говорится в книге Откровения.

Далее приводится притча о смоковнице и других деревьях. По распускающимся листьям люди понимают, что близко лето. Так же и происходящие события должны стать для верующих знаком приближения Царствия Божия.

Христос утверждает, что род христианский не прекратится до исполнения сказанных слов. В завершение Он подчеркивает неизменность Своего учения, говоря, что небо и земля могут пройти, но Его слова останутся неизменными.

Ранее сообщалось, что российская туристка застряла в Египте, не сумев оплатить счет за срочную операцию.