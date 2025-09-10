Небо затянуто дымом: русскоязычные жители Непала высказались об обстановке в протестной стране

По данным от русскоязычных резидентов и дипломатических источников RT, в Непале наступила относительная стабилизация после периодов массовых гражданских беспорядков, получивших неофициальное название «Революция поколения Z».

Туристов, застрявших в Непале в самый разгар протестов, обрадовали: международный аэропорт имени Трибхувана в Катманду возобновил прием и отправку рейсов. Это главный пункт въезда и выезда для иностранных граждан, включая россиян.

Русскоязычные жители передали каналу, что обстановка стабилизировалась, хотя визуально страна еще выглядит как в фильме про катастрофу. Опрошенные рассказали про затянутое дымом небо над столицей, хотя новые очаги поджогов и активных столкновений на улицах городов не фиксируются.

Для обеспечения порядка и предотвращения новых вспышек насилия в стране действует режим комендантского часа. Его действие продлено до 06:00 утра 11 сентября по местному времени.

Посольство России в Непале распространило рекомендацию для граждан воздержаться от любых передвижений по улицам без экстренной необходимости. Эта мера предосторожности действует даже в периоды, не попадающие под комендантский час, из-за сохраняющейся непредсказуемости обстановки.

