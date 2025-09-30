Небольшая облачность и сухая погода ожидаются в Московском регионе во вторник, 30 сентября. Такой прогноз представлен на сайте Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем воздух прогреется до +7…+12 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до –4.

В столице днем температура составит +9…+14 градусов, ночью ожидается около –1.

Ветер северо-восточного и восточного направления будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 764–765 мм рт. ст.

