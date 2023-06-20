Небольшой дождь до 25 градусов тепла ожидается в Подмосковье во вторник

Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра России, температура воздуха в Подмосковье составит от 20 до 25 градусов тепла, в Москве — от 22 до 24 градусов тепла.

Ветер ожидается северо-западного направления, местами порывы будут достигать пятнадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее врач-инфекционист из Лобни Татьяна Истомина назвала три самых распространенных «летних» болезни.