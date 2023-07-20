Небольшой дождь и до плюс 23 градусов ожидается в Московском регионе в четверг

Температура воздуха в Подмосковье составит от восемнадцати до двадцати трех градусов тепла, в Москве — от двадцати до двадцати двух градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет западного и юго-западного направлений с порывами до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие шесть дней в Московском регионе не будет ливней. Непогода с проливными дождями, по словам синоптика, переместится в Костромскую, Ярославскую и Ивановскую области.