Небольшой снег и до 18 градусов мороза ожидаются в Московском регионе в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и гололедица, будет преимущественно без осадков, однако в некоторых районах Москвы пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в Подмосковье составит от тринадцати до восемнадцати градусов мороза, в Москве — от тринадцати до пятнадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет восточного направления со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот шестьдесят шесть миллиметров ртутного столба.

Ранее терапевт Роман Вайсман рассказал, как сохранить здоровье в период аномальных холодов.