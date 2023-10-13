Небывалый успех: деловой Таро-прогноз на неделю с 16 по 22 октября

Третья неделя октября пройдет под картой таро Солнце. В предсказательной системе она считается самой лучшей, а значит всем тем, кого волнуют вопросы работы и карьеры, будет сопутствовать небывалый успех.

Специально для интернет-издания «Подмосковье сегодня» известная ясновидящая Инна Мишина подготовила деловой Таро-прогноз на неделю с 16 по 22 октября.

«Карта Солнце обещает яркий свет в вашей рабочей деятельности. Третья неделя октября — время, когда вы сможете почувствовать, что ваша работа становится более ясной и легкой. Ваши планы и идеи становятся более видимыми, и вы обнаруживаете новые перспективы. Используйте это время, чтобы сфокусироваться на своих целях и приоритетах в бизнесе», — порекомендовала Мишина.

По словам ясновидящей, Солнце символизирует рост и процветание. Предпринимателям откроются новые возможности в карьере. Собеседница издания посоветовала использовать этот счастливый период для движения вперед и расширения дела.

«Вы почувствуете, что готовы свернуть горы. Ваша положительная энергия может даже вдохновить окружающих и помочь вам преодолевать трудности», — добавила Мишина.

На третьей неделе октября, добавила она, будет особенно легко завершить важные и сложные проекты. Солнце откроет все двери на пути к успеху, предсказала экстрасенс.

«Насладитесь этой энергией, используйте ее, чтобы расцвести в работе и бизнесе. Не забывайте делиться своим светом и вдохновлять других в этот период», — заключила собеседница издания.

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