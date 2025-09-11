«Нечего делать туристу»: российская юмористка негативно отозвалась о Венесуэле

Российская юмористка Елизавета Варвара Аранова посетила Венесуэлу, считающуюся одной из самых опасных стран мира, и поделилась своими впечатлениями. На шоу «Бранч» на YouTube она заявила, что туристы там не могут самостоятельно гулять из-за чрезвычайно высокого уровня преступности.

По словам Арановой, вечером отдыхающие фактически заблокированы в своих отелях, причем подходящих мест для длительного пребывания в Венесуэле крайне мало.

«Там просто еще не развито вообще ничего, поэтому там и отелей нет [подходящих], чтобы там сидеть. Там нечего делать особо, оно того не стоит», — рассказала Аранова.

Она описала поездку как «плохое» путешествие и отметила, что, несмотря на посещение знаменитого водопада Анхель и трущоб, не рекомендует Венесуэлу в качестве места отдыха.

