Нечитаемый номер автомобиля может привести к неприятностям

С наступлением осенне-зимнего сезона водителям следует внимательно следить за состоянием государственных номерных знаков. Специалисты Роскачества предупредили о возможности штрафов за нечитаемые номера, особенно если действия водителя будут расценены как умышленные, сообщает URA со ссылкой на RT.

По информации организации, номер считается нечитаемым, если с расстояния 20 м. невозможно распознать хотя бы одну букву или цифру на переднем или заднем знаке.

Если загрязнение произошло естественным образом во время поездки в дождь или слякоть, водитель обычно получает предупреждение или штраф в размере ₽500. При значительном загрязнении или умышленном сокрытии номера штраф может достигать ₽5 тыс., а также возможно лишение прав на срок до трех месяцев.

Эксперты отметили, что регулярная чистка и контроль состояния номеров помогают избежать штрафов и недоразумений с правоохранительными органами. Особое внимание следует уделять заднему знаку в темное время суток, обеспечивая его хорошую подсветку штатными фонарями.

Ранее сообщалось, что Верховный суд разрешил двойные штрафы за превышение скорости.