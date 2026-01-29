Недальновидный мужчина попытался украсть виски при помощи геля для душа

В Кемерово сотрудники гипермаркета совместно с росгвардейцами предотвратили попытку кражи алкоголя на сумму четыре тысячи рублей. Мужчина, положив в пакет четыре бутылки виски и две бутылки пива, попытался оплатить на кассе только гель для душа, однако его план был раскрыт благодаря наблюдению персонала за видеокамерами, пишет VSE42.Ru .

После того как бдительные сотрудники магазина заметили подозрительное поведение покупателя и маскировку по видеонаблюдению, они оперативно вызвали наряд Росгвардии. Прибывшие оперативники задержали 40-летнего мужчину на месте и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего оформления и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Для граждан этот эпизод служит напоминанием о том, что даже, казалось бы, «безобидные» попытки унести неоплаченный товар являются административным правонарушением или уголовным преступлением в зависимости от суммы ущерба и могут повлечь серьезные правовые последствия. Имел ли раньше герой истории судимость не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Британии мужчина попал в тюрьму за кражу сыра, шоколада и вина.