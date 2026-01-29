Недальновидный мужчина попытался украсть виски при помощи геля для душа
В Кемерово сотрудники гипермаркета совместно с росгвардейцами предотвратили попытку кражи алкоголя на сумму четыре тысячи рублей. Мужчина, положив в пакет четыре бутылки виски и две бутылки пива, попытался оплатить на кассе только гель для душа, однако его план был раскрыт благодаря наблюдению персонала за видеокамерами, пишет VSE42.Ru.
После того как бдительные сотрудники магазина заметили подозрительное поведение покупателя и маскировку по видеонаблюдению, они оперативно вызвали наряд Росгвардии. Прибывшие оперативники задержали 40-летнего мужчину на месте и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего оформления и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Для граждан этот эпизод служит напоминанием о том, что даже, казалось бы, «безобидные» попытки унести неоплаченный товар являются административным правонарушением или уголовным преступлением в зависимости от суммы ущерба и могут повлечь серьезные правовые последствия. Имел ли раньше герой истории судимость не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Британии мужчина попал в тюрьму за кражу сыра, шоколада и вина.