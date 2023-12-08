Неделя функциональной грамотности состоится в школах Московской области
Фото: [Пресс-служба Минобразования МО]
С понедельника в школах Подмосковья стартует Неделя функциональной грамотности. Об этом сообщили в областном Минобразования.
В ведомстве уточнили, что декабрьский марафон состоится уже в третий раз. Для педагогов региона проведут семинары, тренинги, практические занятия и открытые уроки. Помимо этого, для них проведут очные тематические встречи. Во всех округах проведут свыше 200 муниципальных мероприятий. Тематика мероприятия затронет читательскую грамотность, математическую грамотность и естественнонаучную грамотность.
«Неделя функциональной грамотности сфокусирует внимание учеников, учителей и методистов на современных способах развития метапредметных навыков и расширении возможности их применения для решения различных задач в повседневной жизни», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.