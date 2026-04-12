Неделя космоса в Химках: лекции, выставки и встречи в «Интеграле» ко Дню космонавтики

В течение Недели космоса в Химках проходили тематические встречи, лекции и выставки, посвященные Дню космонавтики. Одно из таких событий состоялось 12 апреля в центре «Интеграл», где участникам рассказали об истории освоения космоса и вкладе отечественных ученых и инженеров.

«Для Химок День космонавтики — это часть нашей идентичности. В округе работают ведущие предприятия отрасли, и важно не только сохранять это наследие, но и передавать его молодежи, вдохновляя ее на выбор научных и инженерных профессий», – отметила депутат Юлия Ишкова.

Мероприятие прошло в рамках широкомасштабной патриотической программы, главный лозунг которой – «Успех V единстве поколений».

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев подчеркнул, что подобные встречи помогают сохранить память о достижениях, формируют у молодежи интерес к науке, прививают понимание ценности труда и стремление участвовать в развитии страны.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова подчеркнула, что праздничные события объединили жителей разных возрастов и напомнили о значимости достижений России в освоении космоса.

