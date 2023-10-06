Неделя мастер-классов пройдет на сыроварне в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Завтра на Истринской сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское стартует неделя мастер-классов для взрослых и детей. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
В ведомстве уточнили, что для детей проведут занятия по росписи пряников, созданию ватных и глиняных игрушек, а также свечеварению. Кроме того, на сыроварне пройдут обзорные экскурсии, викторины, игра в лото, конкурс «Осенний рисунок», игра «Угадай кто?», катание на лошади и не только.
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