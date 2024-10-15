«Неделя молитвы» прошла в Подмосковье в учреждениях ГУФСИН

В учреждениях ГУФСИН России по Московской области прошла «Неделя молитвы», в рамках которой на территории Русской Православной Церкви состоялось молитвословие о заключенных и сотрудниках пенитенциарной системы. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Богослужения с особыми молитвенными прошениями и особым поминовением отдельных групп молящихся проводились во всех исправительных учреждениях и следственных изоляторах в течение семи дней. Финальный день прошел накануне в храме в честь святого равноапостольного князя Владимира — небесного покровителя войск Росгвардии в Балашихе, молебен о сотрудниках уголовно-исполнительной системы совершил помощник начальника ГУФСИН России по региону председатель Межъепархиального отдела по тюремному служению Московской митрополии священник Михаил Куземка в сослужении священника Сергия Головенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.