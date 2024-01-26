Неделя студенчества прошла в Московском областном центре крови
Фото: [Пресс-служба МОЦК]
В Московском областном центре крови провели неделю студенчества, в рамках которой цельную кровь сдали более более 160 учащихся и преподавателей образовательных организаций. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«На этой неделе наша выездная бригада посетила три колледжа, донорская акция также прошла и в головном учреждении Московского областного центра крови. Студенческое сообщество — одна из самых активных групп в области развития донорского движения Подмосковья», — рассказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.
По ее словам, собранную кровь направят в медучреждения для лечения пациентов, которым необходимо переливание. Акцию приурочили ко Дню российского студенчества, ученики получили подарки от Московского областного Центра крови — сувениры, сладкие подарки и билеты в театр.
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