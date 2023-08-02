«Неделю лежат пластом»: выяснилось, что произойдет с маньяками после суперлуния

Завершилось масштабное астрологическое событие, которого боялись многие люди, — суперлуние. Эзотерик Марианна Абравитова рассказывала, что это явление воздействует на людей с психическими заболеваниями и побуждает маньяков совершать преступления.

Абравитова рассказала, чего ждать от окончания суперлуния. По ее словам, из-за выплеска энергии «голубой» Луны психически нездоровые люди будут долго восстанавливать свои силы.

«Те люди, у которых были обострения психических заболеваний, в том числе маньяки и люди с асоциальным поведением, испытают резкое обесточивание. Их энергия в такие периоды падает до нуля, многие из них неделю лежат пластом», — объяснила эзотерик корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница отметила, что многие маньяки заболевают после подобных лунных явлений.

«Их крутит физически и духовно. Начинается тоска, апатия и депрессия. Они мучаются головными болями, от которых даже таблетки не помогают. Такова плата за энергетический выплеск», — пояснила Абравитова.

Эзотерик также добавила, что обычным людям завершение суперлуния никак не угрожает.

«Обычные люди входят в нормальный ритм жизни. Если у кого-то были скачки давления или головные боли, то все это приходит в норму и люди продолжают свой естественный ход жизни», — подытожила специалист.

Ранее эзотерик рассказывала, чего нельзя делать в период полнолуния.