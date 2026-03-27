Неделю приема граждан по вопросам ЖКХ проведут в Московской области

С 30 марта по 3 апреля «Единая Россия» будет проводить Неделю приема граждан по вопросам ЖКХ, встречи проведут на площадках 54 общественных приемных партии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

В рамках мероприятия депутаты всех уровней и профильные специалисты ответят на вопросы, связанные с предоставлением жилищных и коммунальных услуг, работой управляющих компаний, формированием тарифов и не только.

«Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из наиболее популярных тем обращений, поступающих в общественные приемные партии. На неделе приемов профильные специалисты детально разберут каждый вопрос, стараясь оперативно оказать помощь заявителям», – сказала руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Госдумы Алла Полякова.

В пресс-службе напомнили, что прошлую неделю посвятили вопросам здравоохранения, в рамках нее было проведено 155 встреч и собрано 585 обращений. Записаться на прием можно по ссылке.

